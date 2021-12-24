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В реестр иноагентов добавили ЛГБТ-организации «Выход»* и «Реверс»*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:41

Министерство юстиции включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, две ЛГБТ-организации — «Выход»* из Петербурга и «Реверс»* из Краснодара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЛГБТ-группа «Выход» организовывает бесплатные консультации по психологическим, юридическим и другим вопросам, а также проводит семинары, группы поддержки и выпускает тематические материалы.

«Реверс» из Краснодара и Ростова-на-Дону своей миссией называет защиту прав и интересов представителей ЛГБТ и борьбу с дискриминацией. Также организация оказывает психологическую и юридическую помощь, проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ и организует квир-фестиваль «Черноморье».

«Выход» и «Реверс» стали пятой и шестой организациями в списке незарегистрированных общественных объединений иноагентов. На прошлой неделе Минюст внес туда Дальневосточное общественное движение «Маяк»*, входящее в состав «Российской ЛГБТ-сети»*.

*«Выход», «Реверс», «Маяк» и «Российская ЛГБТ-сеть» внесены Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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