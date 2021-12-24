Антоха МС выпустил альбом совместно с художником Александром Тито и пятью фрешменами

В пластинку вошли пять треков, записанных в разных жанрах. Соавторами Антохи МС стали пять молодых музыкантов: Rodnaya, DMA, Brain, Натоми и Sabu. Их выбрали из 650 претендентов, которые хотели поработать вместе с Антохой МС.

Российский хип-хоп-исполнитель Антоха МС выпустил альбом «Я это я». Его обложку создал художник Александр Тито, а в записи приняли участие пять фрешменов. Об этом « Афише Daily » рассказали представители Антохи МС.

«Для меня это возможность побыть в роли продюсера от создания текста песни до релиза и постпродакшена. Кроме того, это удивительная возможность пообщаться с молодыми и креативными артистами, познакомиться с новым взглядом на музыку», — сказал Антоха МС.

Он признался, что работа над пластинкой помогла ему осознать в очередной раз, «сколько в нашей стране крутых и талантливых ребят, которые любят музыку и хотят творить». «Мне грустно, что они еще не нашли свою аудиторию, а я не могу взять на релиз всех артистов», — добавил он.

Тито специально для альбома создал обложку в своем фирменном стиле — сочетании техники коллажа, поп- и стрит-арта с использованием ярких цветов. По его словам, он хотел «подчеркнуть и самобытность каждого исполнителя, и наставничество со стороны Антохи, и общую оригинальность, и аутентичность релиза целиком».