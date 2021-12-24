Министр культуры Украины назвал оскорбительным образ киевлянки в новом сезоне «Эмили в Париже»

Обращение к стримингу появилось в телеграм-канале главы Минкульта . Ткаченко заявил, что смотрел первый сезон «Эмили в Париже», и назвал сериал «довольно неплохим», но из второго сезона он видел только фрагмент с героиней Петрой (так в шоу зовут украинку).

Министр культуры Украины Александр Ткаченко раскритиковал образ эмигрировавшей киевлянки во втором сезоне «Эмили в Париже». Он обвинил Netflix в создании стереотипного и карикатурного образа украинки.

В «Эмили в Париже» есть карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть.

Ткаченко отметил, что команда Netflix «хорошо знакома с Украиной» после того, как большую часть сцен на улицах Парижа из «Последнего наемника» снимали в Киеве. Теперь, по мнению министра, вместо гангстеров из 90-х и 00-х на украинцев накладывают другие стереотипы.

«С популяризацией нашей культуры европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы о дирижере Оксане Линив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин», — написал он.

Недовольство сериальным образом украинки в соцсетях выразили и русскоязычные зрители. Петра из Киева пишет главной героине сообщения на кириллице, которые та не может разобрать, а во время встречи подталкивает своровать вещи из торгового центра. Реакции пользователей на Петру и на другие моменты из «Эмили в Париже» «Афиша Daily» собрала тут.