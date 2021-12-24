В сериале «Эмили в Париже» появятся инновационные устройства Samsung

Samsung стал партнером стриминговой платформы Netflix, благодаря чему в сериале «Эмили в Париже» можно будет увидеть новейшие инновационные устройства бренда. Об этом сообщили в блоге компании.

Одна из героинь шоу — глава маркетингового агентства Savoir Сильви Грато — станет обладательницей смартфона Galaxy Z Flip 5G. С помощью оригинального складного гаджета начальница Эмили будет выполнять свои профессиональные задачи.

Кинопроект позволит показать функциональность и удобство новой «раскладушки». Специально к выходу второго сезона сериала в TikTok появится фильтр Flip the Script, позволяющий взглянуть на мир через объектив Galaxy Z Flip 5G.

С помощью фильтра пользователи соцсети смогут создать анимированный постер в стиле «Эмили в Париже» — сериала, воспевающего легендарный парижский стиль в XXI веке. Он будет доступен на платформе с 28 декабря.

Сам сериал можно посмотреть на Netflix уже сейчас — новые серии вышли 22 декабря. В них главная героиня в исполнении Лили Коллинз продолжает искать любовь и учиться справляться с разницей культур. Трейлер опубликован здесь.

В шоу, судя по всему, покажут и другие разработки Samsung, в том числе умные часы Galaxy Watch3, горизонтально-вертикальный телевизор The Sero, холодильники Cube и Bespoke, а также телевизоры серии The Serif.