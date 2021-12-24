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Слава Марлоу, Dead Blonde и Оксимирон: российский MTV назвал своих героев года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:07

Телеканал «MTV Россия» объявил лауреатов премии «Музыкант года-2021». Составители списка номинантов делали акцент на тех, кто сразу позиционировал себя как музыкант, а не пришедший из другой сферы исполнитель.

Награды от «MTV Россия» получат Слава Марлоу, Dead Blonde, Оксимирон, Хаски, Pharaoh и другие отечественные артисты. Полный список можно посмотреть в галерее ниже.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
21 из 21
Такие разные артисты. И по жанрам, и по опыту. Но их объединяет то, что они в первую очередь музыканты. Сейчас, когда песни выпускаются представителями разных профессий, как никогда необходимо поддерживать тех, для кого музыка первична, кто умеет сам сыграть и спеть музыкальное произведение. Исполнительская культура — вот что важно сохранять. Хочу, чтобы наша ежегодная двадцатка стала ориентиром для слушателей.
Яна Чурикова
Руководитель телеканала «MTV Россия»

8 января телеканал покажет живые выступления артистов, а также расскажет истории об их пути в музыке.

Впервые награда «Музыкант года» появилась на «MTV Россия» в 2019 году. Ее цель — выделить успехи талантливых исполнителей, которые сделали значимый вклад в индустрию и обладают уникальностью.

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