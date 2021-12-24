Слава Марлоу, Dead Blonde и Оксимирон: российский MTV назвал своих героев года

Телеканал «MTV Россия» объявил лауреатов премии «Музыкант года-2021». Составители списка номинантов делали акцент на тех, кто сразу позиционировал себя как музыкант, а не пришедший из другой сферы исполнитель.

Награды от «MTV Россия» получат Слава Марлоу, Dead Blonde, Оксимирон, Хаски, Pharaoh и другие отечественные артисты. Полный список можно посмотреть в галерее ниже.