Слава Марлоу, Dead Blonde и Оксимирон: российский MTV назвал своих героев года

Телеканал «MTV Россия» объявил лауреатов премии «Музыкант года-2021». Составители списка номинантов делали акцент на тех, кто сразу позиционировал себя как музыкант, а не пришедший из другой сферы исполнитель.
Награды от «MTV Россия» получат Слава Марлоу, Dead Blonde, Оксимирон, Хаски, Pharaoh и другие отечественные артисты. Полный список можно посмотреть в галерее ниже.
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8 января телеканал покажет живые выступления артистов, а также расскажет истории об их пути в музыке.
Впервые награда «Музыкант года» появилась на «MTV Россия» в 2019 году. Ее цель — выделить успехи талантливых исполнителей, которые сделали значимый вклад в индустрию и обладают уникальностью.