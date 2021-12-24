S7 Airlines первой из российских авиакомпаний выполнила полет на биотопливе

S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая выполнила полет на биотопливе SAF (sustainable aviation fuel). Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

22 декабря S7 Airlines получила в свой парк 37-й самолет модификации NEO. Новый A320neo взлетел с завода Airbus в Тулузе и приземлился в Москве. Он был заправлен SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива.

Доля топлива в смеси составила минимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе.

S7 Airlines планирует до конца 2022 года сократить углеродный расход топлива на 4–5%, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

В настоящее время всего лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полета на SAF, а общий процент использования биотоплива составляет 0,03%.