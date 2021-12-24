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S7 Airlines первой из российских авиакомпаний выполнила полет на биотопливе

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая выполнила полет на биотопливе SAF (sustainable aviation fuel). Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

22 декабря S7 Airlines получила в свой парк 37-й самолет модификации NEO. Новый A320neo взлетел с завода Airbus в Тулузе и приземлился в Москве. Он был заправлен SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива.

Доля топлива в смеси составила минимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе.

S7 Airlines планирует до конца 2022 года сократить углеродный расход топлива на 4–5%, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

В настоящее время всего лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полета на SAF, а общий процент использования биотоплива составляет 0,03%.

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