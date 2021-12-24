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Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила даты и место проведения в следующем году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Десятая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе с 15 по 17 сентября 2022 года. Превью ярмарки состоится за день до открытия, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Впервые к международному экспертному совету Cosmoscow присоединится венский галерист Эманюэль Лайр. Вместе с ним в состав войдут Ольга Темникова (сооснователь таллинской галереи Temnikova & Kasela), Елена Селина (основатель XL Gallery), Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт (представители берлинской галереи Peres Projects).

© Пресс-материалы
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Познакомиться с представленными на ярмарке работами можно будет и в онлайн-формате на платформе TEO by Cosmoscow. У Cosmoscow Online будет расширенный состав участников и увеличенный срок проведения.

«Начиная с самого первого выпуска, который состоялся в 2010 году, мы усердно и последовательно работали над тем, чтобы ярмарка стала системообразующим проектом для российского арт-рынка и ключевым инструментом развития креативной экономики в стране. И мы верим, что 10-й юбилейный выпуск Cosmoscow станет важной вехой не только для проекта, но и для художественной сцены в целом», — сказала директор и основатель ярмарки Маргарита Пушкина.

Параллельно с Cosmoscow с 14 по 18 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка-сателлит Blazar, в которой поучаствуют начинающие художники, образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Отбор заявок на участие будет проходить с февраля по май.

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