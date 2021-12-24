Программа «Поле чудес» сохранит свое название после перезапуска

Первый канал и телекомпания «ВИД» договорились о сохранении названия капитал-шоу «Поле чудес» после перезапуска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, «ВИД» передаст вещателю весь архив шоу (более полутора тысяч выпусков). Согласно новому соглашению, проект не будет транслироваться на других каналах.

Ранее шоу хотели выпускать под названием «Наше Поле чудес». Ведущим программы по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет Леонид Якубович.

30 ноября стало известно, что руководство Первого канала решило не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством капитал-шоу «Поле чудес».

Вещатель также договорился о приобретении официальных прав на оригинальную викторину Wheel of Fortune у компании CBS.

«Поле чудес» — одна из старейших в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. За более 30 лет эфира вышло уже более 1500 выпусков шоу.