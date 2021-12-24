«Кинопоиск» научился распознавать музыку в фильмах и сериалах

«Кинопоиск» научился определять, какая песня звучит в кадре фильма или сериала при просмотре. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Теперь в сценах, где играет музыка, в плеере «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. При желании подписчики «Плюса» смогут сохранить трек в специальный плейлист под названием «Понравилось на „Кинопоиске“» и послушать его с любого устройства.
Разработчики отметили, что технология способна распознать как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в кадре фоном.
Новая функция заработала 24 декабря в мобильных приложениях на iOS и Android, в веб-версиях, а также в приложениях для Smart TV и Android TV. В ближайшее время разработка появится и в Apple TV.
В 2019 году «Кинопоиск» запустил технологию распознавания лиц актеров в фильмах DeepDive. В ее основе лежат алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки сервиса в области машинного обучения.