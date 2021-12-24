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«Кинопоиск» научился распознавать музыку в фильмах и сериалах

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:19

«Кинопоиск» научился определять, какая песня звучит в кадре фильма или сериала при просмотре. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Теперь в сценах, где играет музыка, в плеере «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. При желании подписчики «Плюса» смогут сохранить трек в специальный плейлист под названием «Понравилось на „Кинопоиске“» и послушать его с любого устройства.

Разработчики отметили, что технология способна распознать как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в кадре фоном.

«Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в „Яндекс.Музыке“. Теперь она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций».
Анатолий Старостин
Руководитель службы развития технологий в «Медиасервисах „Яндекса“»

Новая функция заработала 24 декабря в мобильных приложениях на iOS и Android, в веб-версиях, а также в приложениях для Smart TV и Android TV. В ближайшее время разработка появится и в Apple TV.

В 2019 году «Кинопоиск» запустил технологию распознавания лиц актеров в фильмах DeepDive. В ее основе лежат алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки сервиса в области машинного обучения.

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