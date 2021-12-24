Почтальон из Приморья и пиротехник из Петербурга станут новыми героями комикса «Майор Гром»

Российское издательство Bubble определилось, кто из кандидатов станет новым героем комикса про Майора Грома. Это почтальон из Приморья Полина Русская и пиротехник из Петербурга Александр Черноусов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «VK Работы», где можно было откликнуться на вакансию героя.

За время проекта издательство получило более 1500 резюме со всей России: из Сибири, Якутии, Калининградской, Белгородской, Архангельской областей. Большинство заявок приходило от людей, работающих в общепите, на производстве или в здравоохранении. Возраст кандидатов — от 16 до 54 лет.

«Делать выбор было непросто. Каждая заявка заслуживала внимания: кто‑то зацепил нас яркой внешностью, у кого‑то оказалась редкая и уникальная работа, кто‑то поделился своей интересной жизненной историей. Посовещавшись, мы отобрали две кандидатуры — Полину и Александра. Их занятия и биографии обладают хорошим сюжетным потенциалом. Такая индивидуальность и узнаваемость будет очень выгодно смотреться на страницах комикса», — сказал главный редактор Bubble Comics Роман Котков.