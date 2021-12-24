Почтальон из Приморья и пиротехник из Петербурга станут новыми героями комикса «Майор Гром»

Российское издательство Bubble определилось, кто из кандидатов станет новым героем комикса про Майора Грома. Это почтальон из Приморья Полина Русская и пиротехник из Петербурга Александр Черноусов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «VK Работы», где можно было откликнуться на вакансию героя.
За время проекта издательство получило более 1500 резюме со всей России: из Сибири, Якутии, Калининградской, Белгородской, Архангельской областей. Большинство заявок приходило от людей, работающих в общепите, на производстве или в здравоохранении. Возраст кандидатов — от 16 до 54 лет.
«Делать выбор было непросто. Каждая заявка заслуживала внимания: кто‑то зацепил нас яркой внешностью, у кого‑то оказалась редкая и уникальная работа, кто‑то поделился своей интересной жизненной историей. Посовещавшись, мы отобрали две кандидатуры — Полину и Александра. Их занятия и биографии обладают хорошим сюжетным потенциалом. Такая индивидуальность и узнаваемость будет очень выгодно смотреться на страницах комикса», — сказал главный редактор Bubble Comics Роман Котков.
Полине Русской 26 лет, она работает почтальоном в городе Большой Камень Приморского края. В прошлом она занималась волонтерством, училась во Владивостоке на эколога, но сменила факультет и получила образование бухгалтера. Уже четыре года Полина работает на почте в родном городе. В свободное время увлекается игрой в шахматы и поездками на мотоцикле
Александру Черноусову 28 лет, родом из Новороссийска, сейчас он живет в Петербурге. Александр учился на режиссера, служил в ВДВ, работал IT-специалистом и массажистом, но основная его страсть — пиротехника. Он выступает в фаер-шоу, а в свободное время играет на саксофоне
Серия комикса «Майор Игорь Гром» № 9–12, где появятся герои, основанные на образах и биографиях кандидатов, будет выходить весной и летом 2022 года. В каких именно ролях появятся новые герои, авторы не уточняют.