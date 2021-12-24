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Лейбл Applique проведет в Gazgolder Club вечеринку с участием Red Axes, «Лауд» и dOP

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Хаус-лейбл Applique совместно с уфимским клубом «Ботаника» проведет 24 декабря вечеринку. Она пройдет на трех танцполах Gazgolder Club. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Среди участников события будут израильский дуэт электронной и инди-музыки Red Axes, трио французского происхождения dOP, группа «Лауд», а также Kovyazin D, Hipushit, Mark S, Boym, D.A.L.I., Taiiyo, Adamov, Renat Karimov, Levandowskiy и многие другие.

«Неожиданно Москву захлестывает паранормальная активность — яркие огни и звуки хауса начинают появляться отовсюду. Но не нужно паниковать — Applique и „Ботаника“ всегда на страже твоего кайфа, а из паранормального — максимум твоя бывшая», — сказали организаторы.

Они пригласили к участию в вечеринке Innerlight & Soulu, Schlosser, Gerasimov, Gerson, Natali f, Sche и LDR. Послушать их можно будет с 22:00. Билеты на мероприятие стоят в данный момент 2500 рублей.

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