перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Авиакомпания Lufthansa отменит 33 тыс. рейсов из‑за штамма «Омикрон» Вчера в 23:23
Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни Вчера в 22:41
«Это было неправильно»: Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками Вчера в 21:57
Умерла американская писательница и журналистка Джоан Дидион Вчера в 21:41
ФСБ задержала смоленского блогера из‑за оскорбления ветерана Вчера в 21:30
Итоги пресс-конференции Владимира Путина, рекорд Эда Ширана и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
Минприроды назвало города России с наиболее загрязненным воздухом Вчера в 19:42
Двое подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева арестованы Вчера в 19:21
Esthetic Joys анонсировала участников программы «ВЭУ». Среди них Иван Дорн, Noize MC и Sirotkin Вчера в 18:20
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей за отказ удалять запрещенный контент Вчера в 18:09
Michel Delsol/Getty Images
Умерла бывший главред Vogue Грейс Мирабелла. Она руководила журналом 17 лет Вчера в 18:08
Музей «Гараж» представит программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино Вчера в 17:47
«Хлебозавод» сделал героями кампейна своих друзей и локальные бренды Вчера в 17:23
Иноагенты, НАТО и «новая этика»: главное из ежегодной пресс-конференции Путина Вчера в 17:15
LCD Soundsystem представили живую версию «Christmas Will Break Your Heart» со струнным оркестром Вчера в 16:50
В Москве завершились съемки российского сериала Netflix «Анна К» Вчера в 16:49
Пресс-материалы
На самом большом катке Москвы устроят рейв. В лайнапе Никита Забелин, Oligarkh и Ichi Вчера в 15:58
Дмитрий Муратов перечислил Нобелевскую премию мира благотворительным организациям Вчера в 15:26
Cloudflare: TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире Вчера в 15:18
В прокуратуре сочли, что отсутствие маркировки иноагента может привести к депрессии Вчера в 14:37
Отключить рекламу

Авиакомпания Lufthansa отменит 33 тыс. рейсов из‑за штамма «Омикрон»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23

Авиакомпания Lufthansa отменит около 33 тыс. рейсов этой зимой из‑за распространения штамма коронавируса «Омикрон» на территории Европы и США. Об этом гендиректор перевозчика Карстен Шпор рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шпора, отменены будут порядка 10% всех перелетов. Это произойдет из‑за «резкого спада в бронированиях билетов», пояснил гендиректор Lufthansa. Он наблюдается с середины января по февраль.

Шпор отметил, что авиакомпания могла отменить более число рейсов, поскольку спрос на авиабилеты низок. Однако все-же совершит 18 тыс. так называемых «ненужных рейсов» только для того, чтобы сохранить лицензии на слоты в аэропортах.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону — все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить