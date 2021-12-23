Авиакомпания Lufthansa отменит 33 тыс. рейсов из‑за штамма «Омикрон»

Авиакомпания Lufthansa отменит около 33 тыс. рейсов этой зимой из‑за распространения штамма коронавируса «Омикрон» на территории Европы и США. Об этом гендиректор перевозчика Карстен Шпор рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шпора, отменены будут порядка 10% всех перелетов. Это произойдет из‑за «резкого спада в бронированиях билетов», пояснил гендиректор Lufthansa. Он наблюдается с середины января по февраль.

Шпор отметил, что авиакомпания могла отменить более число рейсов, поскольку спрос на авиабилеты низок. Однако все-же совершит 18 тыс. так называемых «ненужных рейсов» только для того, чтобы сохранить лицензии на слоты в аэропортах.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Россию, Великобританию и Германию.

По состоянию на 16 декабря в России было зафиксировано 25 пациентов с новым вариантом. Зараженные находятся в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону — все они под медицинским наблюдением.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.