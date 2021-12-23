Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни

Сенат Казахстана принял закон об отмене смертной казни. Документ будет отправлен на подпись президенту республики, сообщает ТАСС.

«Из Уголовного кодекса статья 47 „Смертная казнь“ <…> исключается полностью», — говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение приговоренных к смертной казни. После принятия закона высшая мера будет заменена лишением свободы в пределах статьи, по которой было осуждено лицо.

Наиболее суровым наказанием в Уголовном кодексе страны станет пожизненное заключение. Изменения законодательства разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН — он направлен на отмену смертной казни. Страна ратифицировала документ в начале 2021 года.

Сейчас в республике действует мораторий на смертную казнь. В декабре 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел его бессрочно, до решения вопроса об отмене высшей меры наказания. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.

В странах Центральной Азии мораторий на смертную казнь действует также в Таджикистане — он введен в 2004 году. Туркменистан отменил высшую меру наказания в 1999 году, Узбекистан — в 2008-м.