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Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни

Денис Ламехов
Вчера в 22:41

Сенат Казахстана принял закон об отмене смертной казни. Документ будет отправлен на подпись президенту республики, сообщает ТАСС.

«Из Уголовного кодекса статья 47 „Смертная казнь“ <…> исключается полностью», — говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение приговоренных к смертной казни. После принятия закона высшая мера будет заменена лишением свободы в пределах статьи, по которой было осуждено лицо.

Наиболее суровым наказанием в Уголовном кодексе страны станет пожизненное заключение. Изменения законодательства разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН — он направлен на отмену смертной казни. Страна ратифицировала документ в начале 2021 года.

Сейчас в республике действует мораторий на смертную казнь. В декабре 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел его бессрочно, до решения вопроса об отмене высшей меры наказания. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.

В странах Центральной Азии мораторий на смертную казнь действует также в Таджикистане — он введен в 2004 году. Туркменистан отменил высшую меру наказания в 1999 году, Узбекистан — в 2008-м.

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