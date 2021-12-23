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Умерла американская писательница и журналистка Джоан Дидион

Денис Ламехов
Сегодня в 21:41

Скончалась американская писательница и журналистка Джоан Дидион. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что причиной смерти писательницы стала болезнь Паркинсона. Ей было 87 лет.

Джоан Дидион родилась в городе Сакраменто, штат Калифорния. Известность пришла к ней в 1960-х, когда она освещала социальные темы для Life, The New York Times и Esquire.

Ее считают одной из самых ярких представительниц «новой журналистики» — стиля, в котором активно использовалось четкое проговаривание личной позиции автора, живость речи, фиксация диалогов героев и активное использование образов.

Дидион написала книги «Играй как по писаному», «И побрели в Вифлеем», «Белый альбом», а также «Год магического мышления», где рассказала об опыте переживания горя после смерти супруга, писателя Джона Грегори Данна.

Она выступила как соавтор сценариев к нескольким фильмам, в числе которых экранизация «Играй как по писаному» и «Звезда родилась» с Барброй Стрейзанд, ремейк оригинальной картины 1937 года.

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