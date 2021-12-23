Минприроды назвало города России с наиболее загрязненным воздухом

Министерство природных ресурсов и экологии назвало 35 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, перечень городов предварительный. В основном в него вошли населенные пункты, расположенные на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

На данном этапе список выглядит следующим образом: Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Козлов не сообщил, составлен ли список с учетом убывания уровня загрязнения воздуха. Однако он рассказал: «Города включаются в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних». Окончательный вариант списка должны утвердить до 30 июня 2022 года.

Населенные пункты из списка могут стать частью федерального проекта «Чистый воздух». «Его цель — снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах», — передает агентство.

ТАСС уточняет, что в программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.

В начале сентября ученые из Университета Чикаго сообщили, что грязный воздух способен сократить продолжительность жизни на пять-шесть лет. По мнению исследователей, загрязнение воздуха оказывает более существенное влияние, чем курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также войны и терроризм. В среднем оно укорачивает жизнь на два года и два месяца.

Среди зон высокого риска, связанного с загрязнением воздуха, ученые выделили Индию, Непал, Пакистан и Бангладеш. Положительным примером была названа КНР.