перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Итоги пресс-конференции Владимира Путина, рекорд Эда Ширана и другие новости дня
20:40 дайджест
Минприроды назвало города России с наиболее загрязненным воздухом 19:42
Двое подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева арестованы 19:21
Esthetic Joys анонсировала участников программы «ВЭУ». Среди них Иван Дорн, Noize MC и Sirotkin 18:20
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей за отказ удалять запрещенный контент 18:09
Michel Delsol/Getty Images
Умерла бывший главред Vogue Грейс Мирабелла. Она руководила журналом 17 лет 18:08
Музей «Гараж» представит программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино 17:47
«Хлебозавод» сделал героями кампейна своих друзей и локальные бренды 17:23
Иноагенты, НАТО и «новая этика»: главное из ежегодной пресс-конференции Путина 17:15
LCD Soundsystem представили живую версию «Christmas Will Break Your Heart» со струнным оркестром 16:50
В Москве завершились съемки российского сериала Netflix «Анна К» 16:49
Пресс-материалы
На самом большом катке Москвы устроят рейв. В лайнапе Никита Забелин, Oligarkh и Ichi 15:58
Дмитрий Муратов перечислил Нобелевскую премию мира благотворительным организациям 15:26
Cloudflare: TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире 15:18
В прокуратуре сочли, что отсутствие маркировки иноагента может привести к депрессии 14:37
Путин: следствие не скрывает имена заказчиков убийств Политковской и Немцова 14:32
dogs_from_shelter/Instagram
Волонтеры сказали, что крупнейший московский приют для животных собираются перенести на свалку 13:31
СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей ********** 12:44
Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica 11:59
В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки 11:57
Отключить рекламу

Минприроды назвало города России с наиболее загрязненным воздухом

Денис Ламехов
Сегодня в 19:42

Министерство природных ресурсов и экологии назвало 35 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, перечень городов предварительный. В основном в него вошли населенные пункты, расположенные на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

На данном этапе список выглядит следующим образом: Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Козлов не сообщил, составлен ли список с учетом убывания уровня загрязнения воздуха. Однако он рассказал: «Города включаются в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних». Окончательный вариант списка должны утвердить до 30 июня 2022 года.

Населенные пункты из списка могут стать частью федерального проекта «Чистый воздух». «Его цель — снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах», — передает агентство.

ТАСС уточняет, что в программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.

В начале сентября ученые из Университета Чикаго сообщили, что грязный воздух способен сократить продолжительность жизни на пять-шесть лет. По мнению исследователей, загрязнение воздуха оказывает более существенное влияние, чем курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также войны и терроризм. В среднем оно укорачивает жизнь на два года и два месяца.

Среди зон высокого риска, связанного с загрязнением воздуха, ученые выделили Индию, Непал, Пакистан и Бангладеш. Положительным примером была названа КНР.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо

Другие материалы по темам

Теги
Минприроды
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить