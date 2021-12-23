Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей за отказ удалять запрещенный контент

Суд в Москве впервые оштрафовал один из крупнейших зарубежных веб-сервисов для хостинга ИТ-проектов GitHub из‑за отказа удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сумма штрафа составила 1 млн рублей. В суде уточнили, что претензии к GitHub связаны с публикацией сервисом данных «Умного голосования» и неудалением их.

В сентябре сайт «Умного голосования» был заблокирован в РФ. Тогда в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к ресурсу ограничили, так как он использовался для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и внесен в реестр запрещенной в России информации.

«Интерфакс» уточняет, что крупнейшие платформы — Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok — с начала 2021 года несколько раз привлекались к ответственности за нарушение законодательства России. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний составляет более 200 млн рублей, подсчитало агентство.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом; его деятельность запрещена.