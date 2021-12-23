«Хлебозавод» сделал героями кампейна своих друзей и локальные бренды

«Хлебозавод» провел рекламную съемку, героями которой стали его друзья и локальные бренды. Фотографиями кампейна общественный кластер поделился с «Афишей Daily».

В съемке приняли участие креатор «Яндекс.Лавки» Данила Кучум, который открывает собственный бренд, арт-терапевт Настенька Рябова, основатель барбершопа Fjord Иван Якубов, управляющая магазином оптики P.Y.E Настя Сток, которая собирает в отдельное сообщество интересные российские микробренды, фотографы Асет Героева и Дарина Белоногова.

Всех этих людей одели в вещи локальных брендов и отправили прожить один обычный день. Образы для героев подобрала стилист Валерия Никольская, фотографом выступил Дмитрий Черный. Партнер проекта — бренд Ömankö.