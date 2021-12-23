На самом большом катке Москвы устроят рейв. В лайнапе Никита Забелин, Oligarkh и Ichi

25 декабря на самом большом катке в Москве, на ВДНХ, пройдет зимний опен-эйр от создателей «Дикой мяты» — фестиваль «Violet. Сказочное сияние Севера». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В лайнапе российские диджеи и электронные продюсеры: Александр Нуждин, Никита Забелин, Fonarev, Oligarkh, Ichi, VLKN и Santa Valentina. Они вплетут в свои сеты былинные и сказочные мотивы, организаторы обещают атмосферу рейва на катке.

Выступления продлятся с 10.30 до 22.30 (с 15.00 будет двухчасовой перерыв). Дневная программа будет ориентирована на семей с детьми, а вечерняя — на посетителей клубов. Рядом с павильоном № 11 «Казахстан» обустроят фотозону с маскотом «Дикой мяты» — великолепной Минтой.

Чтобы посетить музыкальную программу, нужно будет купить билеты на каток.