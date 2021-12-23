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Музей «Гараж» представит программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино

Денис Ламехов
Сегодня в 17:47

В 2022 году московский музей современного искусства «Гараж» представит программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Серия кинопоказов приурочена к выставке немецкого художника Томаса Деманда «Зеркало без памяти». На ней представлены видеоработы одного из идеологов направления — режиссера и писателя Александера Клюге. Сеансы пройдут в лектории «Гаража» с 20 по 29 января.

В программе участвуют шесть фильмов: трагикомедия Клюге «Прощание с прошлым», драма Сохраба Шахид Салесса «Время взросления», кэмповая работа «Билет в один конец» Ульрике Оттингер, лента Хельмы Зандерс-Брамс о женской телесной автономии «Пляж под тротуаром», драма Вернера Шретера о столкновении культур «Палермо или Вольфсбург», а также феминистская картина «Всесторонне ограниченная личность» Хельке Зандер.

При составлении перечня лент организаторы решили уйти от столпов нового немецкого кино — Райнера Вернера Фассбиндера, Вима Вендерса и Вернера Херцога — в пользу малоизвестных имен.

Показы будут сопровождать комментарии критиков. Среди них Михаил Ратгауз, Петер Ремпель, Анна Меликова. Программа завершится открытой записью подкаста о немецком кино «Покалигарим», в рамках которой ведущие поговорят о творчестве Александера Клюге.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена билета — 350 рублей. Для студентов — 250 рублей, для держателей карт «Гаража» и льготных категорий граждан — 175 рублей. Посещение музея возможно только при наличии QR-кода и оригинала паспорта.

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