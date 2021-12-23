Cloudflare: TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире

Во второй половине 2021 года TikTok стал самым популярным интернет-ресурсом на планете, обойдя Google и Facebook. Такие данные приводит компания в сфере безопасности Cloudflare.

По данным аналитиков, впервые соцсеть заняла первое место по числу заходов за день в феврале, а с августа большую часть времени была во главе рейтинга. При этом в прошлом году, по итогам последних четырех месяцев (компания отслеживает данные по посещаемости с сентября 2020-го), TikTok попеременно находился лишь на 7 и 8 местах.

Целиком список самых популярных платформ на конец 2021 года по данным Cloudflare выглядит так:

На протяжении последних четырех месяцев 2020-го Facebook уверенно занимал вторую строчку рейтинга, сообщает компания. Однако в 2021-м он стабильно располагается на третьем месте.

YouTube попал на первую строчку лишь однажды — 2 февраля. Cloudflare предполагает, что это связано с распространением ролика, в котором инструктор по фитнесу случайно сняла на видео начало военного переворота в Мьянме, а также с заявлениями Дональда Трампа, Джеффа Безоса и американским Супербоулом.

В начале декабря газета The New York Times рассказала, как работает механизм рекомендаций TikTok — издание получило внутренний документ компании. Его происхождение подтвердила глава коммуникационного отдела платформы Хилари МакКуайд.

«Приложение хочет удерживать пользователя настолько долго, насколько это возможно», — сообщает NYT. Один из главных показателей, указанных в документе, носит название «удержание» — то, насколько часто юзер возвращается на платформу. Второй — «проведенное время».

Также в документе приводится формула, по которой алгоритм принимает решение о показе того или иного видео. В ней суммируются предсказания искусственного интеллекта и реальное поведение пользователя с опорой на четыре типа данных: лайки, комментарии, время просмотра и сам факт того, проигрывалось видео или нет.