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Cloudflare: TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире

Денис Ламехов
Сегодня в 15:18

Во второй половине 2021 года TikTok стал самым популярным интернет-ресурсом на планете, обойдя Google и Facebook. Такие данные приводит компания в сфере безопасности Cloudflare.

По данным аналитиков, впервые соцсеть заняла первое место по числу заходов за день в феврале, а с августа большую часть времени была во главе рейтинга. При этом в прошлом году, по итогам последних четырех месяцев (компания отслеживает данные по посещаемости с сентября 2020-го), TikTok попеременно находился лишь на 7 и 8 местах.

Целиком список самых популярных платформ на конец 2021 года по данным Cloudflare выглядит так:


  1. tiktok.com;
  2. google.com;
  3. facebook.com;
  4. microsoft.com;
  5. apple.com;
  6. amazon.com;
  7. netflix.com;
  8. youtube.com;
  9. twitter.com;
  10. whatsapp.com.

На протяжении последних четырех месяцев 2020-го Facebook уверенно занимал вторую строчку рейтинга, сообщает компания. Однако в 2021-м он стабильно располагается на третьем месте.

YouTube попал на первую строчку лишь однажды — 2 февраля. Cloudflare предполагает, что это связано с распространением ролика, в котором инструктор по фитнесу случайно сняла на видео начало военного переворота в Мьянме, а также с заявлениями Дональда Трампа, Джеффа Безоса и американским Супербоулом.

В начале декабря газета The New York Times рассказала, как работает механизм рекомендаций TikTok — издание получило внутренний документ компании. Его происхождение подтвердила глава коммуникационного отдела платформы Хилари МакКуайд.

«Приложение хочет удерживать пользователя настолько долго, насколько это возможно», — сообщает NYT. Один из главных показателей, указанных в документе, носит название «удержание» — то, насколько часто юзер возвращается на платформу. Второй — «проведенное время».

Также в документе приводится формула, по которой алгоритм принимает решение о показе того или иного видео. В ней суммируются предсказания искусственного интеллекта и реальное поведение пользователя с опорой на четыре типа данных: лайки, комментарии, время просмотра и сам факт того, проигрывалось видео или нет.

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