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В прокуратуре сочли, что отсутствие маркировки иноагента может привести к депрессии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:37

Отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях может сформировать негативный образ государства и привести граждан к депрессии. Такое мнение высказал представитель московской прокуратуры на процессе в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Цитаты прокурора приводят «Интерфакс» и РБК.

«Из‑за того, что вы не указываете, что вы иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе», — заявил представитель гособвинения.

На вопрос, были ли прокуратурой установлены такие факты, он заявил, что данные о таких случаях к материалам дела не приобщены.

Также, по мнению прокурора, материалы «Мемориала» могут вызвать негативное влияние на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних». После просьбы адвокатов пояснить этот довод представитель ведомства сказал, что дети не могут критически оценить информацию, распространяемую «Мемориалом».

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Международный мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал»*.

В качестве аргумента за ликвидацию последнего прокуратура указала в том числе поддержку «Мемориалом» участников экстремистских групп. Среди других оснований для ликвидации «Мемориала» назвали неоднократное нарушение организацией законодательства об иностранных агентах. В самом правозащитном центре сказали, что исполняли требования закона.

В поддержку организации высказались нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев. Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал».

* «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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