В России начнут выдавать лицензии на захоронение CO2

Минприроды с 1 января 2022 года начнет выдавать лицензии на создание хранилищ для парниковых газов. Об этом заявил на брифинге глава министерства Александр Козлов, пишут «Ведомости».

Обычно CO2 вылавливают у крупного источника выброса газов, например завода или электростанции. А затем его закачивают в глубокие пласты выработанных месторождений — нефтяные скважины, угольные породы. Главная цель — борьба с глобальным изменением климата и загрязнением окружающей среды.

В Минприроды выработали механизм предоставления недр для закачки парниковых газов. Законопроект, регламентирующий их хранение уже разработан, теперь его предстоит внести в Госдуму.

По словам Козлова, захоронение CO2 это «не только важная часть международной экологической повестки, но и набирающий обороты инвестиционно привлекательный бизнес». Сколько будут стоить лицензии на закачку парниковых газов в недры, чиновник не уточнил.

По оценкам консалтинговой компании Ernst & Young, 1 тонна выловленного CO2 обходится примерно в 160-170 долларов. За рубежом развитие таких технологий зачастую зависит от господдержки. К примеру, в США государство платит субсидию в 50 долларов на 1 тонну CO2.

Эксперты считают, что приобретением лицензий у Минприроды заинтересуются в первую очередь нефтяные компании, для которых технология захоронения CO2 — ключевое направление декарбонизации. «Газпром нефть», например, реализует подробный проект в Оренбургской области. Ежегодно в подземные резервуары там собираются закачивать до 50 млн тонн углерода. Инвестиции в проект оценивают в 30 млрд рублей.

В начале 2021 года «Татнефть» заявила, что будет улавливать CO2 из отходящих газов Нижнекамской ТЭЦ и нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко». Диоксид угдерода планировалось закачивать в недра Биклянского месторождения для увеличения нефтеотдачи (за счет увеличения давления).

В лицензиях на хранение CO2 могут быть заинтересованы и компании металлургического, химического или энергетического секторов, которые придерживаются стратегии углеродной нейтральности. А еще — производители удобрений, например, «Уралкалий», «Уралхим» и «Фосарго», считают эксперты.