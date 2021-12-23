На службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы поступил робопес. Он будет фиксировать нарушения

В распоряжении московской Госинспекциии по недвижимости появился робопес. Он будет ходить по городским улицам и выявлять различные имущественно-земельные нарушения, говорится на сайте столичной мэрии.

В ближайшее время умный помощник начнет обучение — будет перемещаться по заданным маршрутам и снимать все на фото и видео. А в следующем году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном районе.