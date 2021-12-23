На службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы поступил робопес. Он будет фиксировать нарушения

В распоряжении московской Госинспекциии по недвижимости появился робопес. Он будет ходить по городским улицам и выявлять различные имущественно-земельные нарушения, говорится на сайте столичной мэрии.
В ближайшее время умный помощник начнет обучение — будет перемещаться по заданным маршрутам и снимать все на фото и видео. А в следующем году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном районе.
Судя по фото и видео с сайта мэрии, речь о робопсе A1 китайского стартапа Unitree Robotics. Он оснащен GPS-модулем, лидаром и камерой, а также способен развивать скорость до 11 километров в час.
Встроенный световой лидар, измеряющий расстояния и формирующий вокруг себя точную карту, позволит Госинспекции замерять объекты недвижимости. А со встроенной камеры будет вестись онлайн-трансляция.