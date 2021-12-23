В Беларуси возбудили дело о терроризме против россиянина. Его обвинили в поджоге машины милиционера

В Беларуси задержали гражданина России по обвинению в поджоге машины первого замначальника УДИН по Гомельской области. Об этом сообщило издание БелТА со ссылкой на начальника УКГБ Александра Мельникова.

По его словам, россиянин также проколол колеса 39 троллейбусов, чтобы остановить движение транспорта в городе. Мотивы злоумышленника были «экстремистские, политические», отметил Мельников. Он рассказал, что против мужчины возбудили дело о терроризме.

Известно, что у задержанного есть вид на жительство в Беларуси. В его отношении в данный момент проводится расследование.

Ранее президент Беларуси рассказал, что белорусские правоохранители задержали группу лиц, готовивших теракты, направленные на судей и прокуроров. Один человек из группы скрылся в России, считают силовики. Власти Беларуси надеются на его выдачу.