Скончался основатель «Билайна» и благотворитель Дмитрий Зимин

Основатель и почетный президент компании «Вымпелком», владеющей брендом «Билайн», Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Борис.

Зимин умер в Швейцарии. Причины смерти не уточняются, однако известно, что в последнее время он тяжело болел.

Дмитрий Зимин основал «Вымпел-Коммуникации» вместе с Константином Кузовым в 1992 году. В компании он занимал должности президента и генерального директора.

Также он создал фонд поддержки фундаментальной науки «Династия»*. Вместе с сыном Борисом основал некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Был соучредителем премии «Просветитель».

* Фонд «Династия» признан иностранным агентом по решению Минюста; организация ликвидирована.