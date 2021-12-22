Gucci Mane выпустил клип на трек «Long Live Dolph». Он посвящен убитому в Мемфисе рэперу Young Dolph

Композиция посвящена застреленному 17 ноября рэперу Young Dolph (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший). «Если говорить о легендах, Долф навсегда в моей пятерке лучших», — читает артист.

Песня «Long Live Dolph» вошла в микстейп под названием «So Icy Christmas», выпущенный 17 декабря 2021 года. Альбом доступен на всех цировых площадках.

Торнтона-младшего застрелили в Мемфисе, куда он приехал, чтобы принять участие в благотворительной акции. Информация о стрелке и его мотивах неизвестна.

Музыкант родился в Чикаго и вырос в Мемфисе, он был двоюродным братом другому трагически погибшему рэперу — Juice WRLD. Young Dolph записал семь студийных альбомов, а также сотрудничал с Megan Thee Stallion, Lil Baby, Ty Dolla Sign и Lil Durk.