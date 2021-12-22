перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO Max выпустил промо-ролик обо всех премьерах 2022 года. В нем — первые кадры «Дома дракона» 20:31
Шорт-лист «Оскара», новый клип The Weeknd и другие новости дня
20:21 дайджест
Скончался основатель «Билайна» и благотворитель Дмитрий Зимин 20:05
НХЛ объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине 19:20
В Совете Федерации предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект 18:53
Doxa запустила игру «Руки прочь», посвященную домогательствам в университете 18:33
Больше миллиарда часов просмотров и «Снайдеркат» в топе. «Кинопоиск» подвел итоги года 18:07
В Петербурге перенесли дату вступления в силу QR-кодов для магазинов и ресторанов 17:47
Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla — как и обещал сделать после опроса в Twitter 17:21
В январе пройдет первый зимний VK Fest. «Сплин», Баста, «Би-2» и другие артисты выступят в онлайне 17:16
Aaron Burden/Unsplash
«Эксмо» назвало самые продаваемые книги. В лидерах — произведения Михаила Лабковского 16:44
На пресс-конференцию Путина позвали «Медузу»* и «Дождь»*. «Новой газеты» в списке приглашенных нет 16:05
The Weeknd выпустил видео на «Echoes of Silence». Оно приурочено к десятой годовщине выхода альбома 15:53
Госдума приняла закон о реальных сроках для водителей, злостно нарушающих ПДД 15:37
Telegram обогнал WhatsApp по объему мобильного трафика в большинстве регионов России 15:13
Pool/Getty Images
Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для обвиняемых в крушении MH17 14:48
Лорд выпустила видео на трек «Leader of a New Regime». Он вновь снят на побережье 14:47
Какую награду дает Загадочник из «Бэтмена» за правильные ответы? Запустился посвященный злодею сайт 14:16
Предновогодняя атмосфера в новом сингле Парнишки «Холод» 13:50
Variety включил Александра Роднянского в топ-500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии 13:18
Отключить рекламу

Doxa запустила игру «Руки прочь», посвященную домогательствам в университете

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:33

Издание Doxa запустило браузерную игру «Руки прочь», посвященную домогательствам в университете. Она основана на реальных историях и опыте работы Doxa.

Героем игры становится начинающая журналистка Лия, которая занимается расследованием домогательств в высшей школе. Девушка постепенно осознает, насколько велика проблема харассмента, и учится говорить с пережившими насилие.

В конце первой части игроки узнают, какими именно журналистами они могли бы быть в зависимости от решений в игре — объективными, активистскими, поддерживающими или какими‑либо другими.

Благодаря игре люди смогут узнать, что считается домогательством, как доказать факт харассмента со стороны преподавателей вуза, как помочь пострадавшим и как содействовать решению проблемы сексуального насилия.

Продюсером и издателем игры «Руки прочь» является редактор отдела специальных проектов «Афиши Daily» Николай Овчинников. Следить за новостями проекта можно в инстаграме, фейсбуке, а также в социальных сетях Doxa.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Николай Овчинников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить