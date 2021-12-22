Doxa запустила игру «Руки прочь», посвященную домогательствам в университете

Издание Doxa запустило браузерную игру «Руки прочь», посвященную домогательствам в университете. Она основана на реальных историях и опыте работы Doxa.

Героем игры становится начинающая журналистка Лия, которая занимается расследованием домогательств в высшей школе. Девушка постепенно осознает, насколько велика проблема харассмента, и учится говорить с пережившими насилие.

В конце первой части игроки узнают, какими именно журналистами они могли бы быть в зависимости от решений в игре — объективными, активистскими, поддерживающими или какими‑либо другими.

Благодаря игре люди смогут узнать, что считается домогательством, как доказать факт харассмента со стороны преподавателей вуза, как помочь пострадавшим и как содействовать решению проблемы сексуального насилия.

Продюсером и издателем игры «Руки прочь» является редактор отдела специальных проектов «Афиши Daily» Николай Овчинников. Следить за новостями проекта можно в инстаграме, фейсбуке, а также в социальных сетях Doxa.