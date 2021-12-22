Больше миллиарда часов просмотров и «Снайдеркат» в топе. «Кинопоиск» подвел итоги года

Подписчики «Кинопоиска» провели больше миллиарда часов за просмотром контента. Онлайн-кинотеатр поделился с «Афишей Daily» итогами уходящего года и интересной статистикой. Двадцатка фильмов и сериалов, которые чаще всего запускали зрители на «Кинопоиске»:

«Лига справедливости Зака Снайдера» «Гнев человеческий» «Майор Гром: Чумной Доктор» «Конек-горбунок» «Мажор. Фильм» «Пищеблок» «Рик и Морти» «Топи» «Огонь» «Райя и последний дракон» «Беспринципные» «Душа» «Круэлла» «Кощей. Начало» «Том и Джерри» «Я не шучу» «Довод» «Проект „Анна Николаевна“» «Настя, соберись!» «Поступь хаоса» «Снайдеркат» посмотрели больше 2 млн подписчиков, но лидер списка не единственный, кто перешагнул отметку в миллион. Такого результата удалось достичь еще 12 проектам, среди которых «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Конек-горбунок», «Мажор. Фильм» и другие.

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