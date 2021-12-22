Больше миллиарда часов просмотров и «Снайдеркат» в топе. «Кинопоиск» подвел итоги года

Подписчики «Кинопоиска» провели больше миллиарда часов за просмотром контента. Онлайн-кинотеатр поделился с «Афишей Daily» итогами уходящего года и интересной статистикой.
Двадцатка фильмов и сериалов, которые чаще всего запускали зрители на «Кинопоиске»:
- «Лига справедливости Зака Снайдера»
- «Гнев человеческий»
- «Майор Гром: Чумной Доктор»
- «Конек-горбунок»
- «Мажор. Фильм»
- «Пищеблок»
- «Рик и Морти»
- «Топи»
- «Огонь»
- «Райя и последний дракон»
- «Беспринципные»
- «Душа»
- «Круэлла»
- «Кощей. Начало»
- «Том и Джерри»
- «Я не шучу»
- «Довод»
- «Проект „Анна Николаевна“»
- «Настя, соберись!»
- «Поступь хаоса»
«Снайдеркат» посмотрели больше 2 млн подписчиков, но лидер списка не единственный, кто перешагнул отметку в миллион. Такого результата удалось достичь еще 12 проектам, среди которых «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Конек-горбунок», «Мажор. Фильм» и другие.
В 2021 году выросла популярность российского кино и сериалов: доля тех, кто выбирал их для просмотра на сервисе, выросла на 16%, а больше половины в топ-20 — отечественные проекты. Самый популярный из них — «Чумной Доктор», эксклюзивная премьера которого состоялась на «Кинопоиске».
Пять месяцев в топе по просмотрам продержался «Рик и Морти». А еще мультсериал стал рекордсмен по смотрению с телефона — больше миллиона пользователей.
Еще статистика от «Кинопоиска»
- Сверхъестественное» на стриминге смотрели больше 25 млн часов.
- «Властелин Колец: Братство Кольца» — самый пересматриваемый фильм года. Следом идут обе части «Холодного сердца» и четвертая серия седьмого сезона «Теории большого взрыва».
- Комедию «Голяк», озвученную студией «Кубик в кубике» специально для «Кинопоиска», посмотрели 890 тыс. зрителей.