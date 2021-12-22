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Больше миллиарда часов просмотров и «Снайдеркат» в топе. «Кинопоиск» подвел итоги года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:07

Подписчики «Кинопоиска» провели больше миллиарда часов за просмотром контента. Онлайн-кинотеатр поделился с «Афишей Daily» итогами уходящего года и интересной статистикой.

Двадцатка фильмов и сериалов, которые чаще всего запускали зрители на «Кинопоиске»:


  1. «Лига справедливости Зака Снайдера»
  2. «Гнев человеческий»
  3. «Майор Гром: Чумной Доктор»
  4. «Конек-горбунок»
  5. «Мажор. Фильм»
  6. «Пищеблок»
  7. «Рик и Морти»
  8. «Топи»
  9. «Огонь»
  10. «Райя и последний дракон»
  11. «Беспринципные»
  12. «Душа»
  13. «Круэлла»
  14. «Кощей. Начало»
  15. «Том и Джерри»
  16. «Я не шучу»
  17. «Довод»
  18. «Проект „Анна Николаевна“»
  19. «Настя, соберись!»
  20. «Поступь хаоса»

«Снайдеркат» посмотрели больше 2 млн подписчиков, но лидер списка не единственный, кто перешагнул отметку в миллион. Такого результата удалось достичь еще 12 проектам, среди которых «Топи», «Гнев человеческий», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Конек-горбунок», «Мажор. Фильм» и другие.

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Еще статистика от «Кинопоиска»


  • Сверхъестественное» на стриминге смотрели больше 25 млн часов.
  • «Властелин Колец: Братство Кольца» — самый пересматриваемый фильм года. Следом идут обе части «Холодного сердца» и четвертая серия седьмого сезона «Теории большого взрыва».
  • Комедию «Голяк», озвученную студией «Кубик в кубике» специально для «Кинопоиска», посмотрели 890 тыс. зрителей.
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