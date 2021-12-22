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Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla — как и обещал сделать после опроса в Twitter

Денис Ламехов
Сегодня в 17:21

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla после того, как за это проголосовали пользователи твиттера. Об этом сообщает New York Post.

«Я продал достаточно акций, чтобы достичь цели в 10% с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — рассказал Маск. При этом Bloomberg уточняет, что предпринимателю необходимо продать еще примерно пятую часть от запланированного объема, чтобы достичь десятипроцентной отметки.

Пост основателя Tesla появился 6 ноября. «В последнее время много говорится о нереализованном доходе от ценных бумаг как о средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал бизнесмен. Идею о продаже ценных бумаг поддержали 57,9% проголосовавших.

Еще до завершения опроса предприниматель пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.

Так Маск критиковал предложенный правительством США «налог на миллиардеров». Демократы выдвинули идею обложить налогом акции и другие активы богатейших людей страны, чтобы профинансировать социальную программу Джо Байдена.

15 декабря Маск заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму 11 млрд долларов. Он назвал это самым большим налоговым платежом в истории США.

Предприниматель остается самым богатым человеком в мире — Forbes оценивает его состояние в 245,6 млрд долларов. Это на 49,3 млрд превышает состояние второго человека в рейтинге Джеффа Безоса.

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