Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla после того, как за это проголосовали пользователи твиттера. Об этом сообщает New York Post.

«Я продал достаточно акций, чтобы достичь цели в 10% с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным», — рассказал Маск. При этом Bloomberg уточняет, что предпринимателю необходимо продать еще примерно пятую часть от запланированного объема, чтобы достичь десятипроцентной отметки.

Пост основателя Tesla появился 6 ноября. «В последнее время много говорится о нереализованном доходе от ценных бумаг как о средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla», — написал бизнесмен. Идею о продаже ценных бумаг поддержали 57,9% проголосовавших.

Еще до завершения опроса предприниматель пообещал выполнить решение пользователей, каким бы оно ни оказалось. Всего свои голоса отдали 3,5 млн человек.