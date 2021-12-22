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В январе пройдет первый зимний VK Fest. «Сплин», Баста, «Би-2» и другие артисты выступят в онлайне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

С 2 по 6 января «VK Музыка» организует внеочередной VK Fest. Фестиваль пройдет в онлайн-формате, а посмотреть его можно будет в официальном сообществе, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На зимнем VK Fest выступят Леонид Агутин, Баста, «Би-2», Елка, «Казускома», «Кис-кис», Клава Кока, Лолита, ЛСП, Даня Милохин, «Сплин», «Пошлая Молли», Cream Soda, OG Buda и многие другие. Всего заявлено 40 артистов, посмотреть весь лайнап можно здесь.

Ведущим шоу станет Владимир Маркони. Он будет общаться с гостями фестиваля, которые выйдут в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Петербурга, Великого Устюга и других городов.

«Благодаря тому что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы еще и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей — и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждем летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн», — сказал директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.

VK Fest — один из крупнейших фестивалей в России. В 2019 году на нем выступили более 50 артистов, а в 2020-м из‑за пандемии мероприятие впервые прошло в онлайн-формате. Трансляции собрали у экранов 41 млн зрителей из 203 стран (даже из Северной Кореи!).

VK Fest в этом году должен был пройти 24 и 25 июля в парке 300-летия Петербурга, но из‑за из‑за роста заболеваемости коронавирусом его перенесли сначала на август, а потом на лето 2022 года.

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