Госдума приняла закон о реальных сроках для водителей, злостно нарушающих ПДД

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для водителей, злостно нарушающих ПДД. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Наказание грозит тем, у кого уже есть административный штраф и кого лишили прав за превышение скорости на более чем 60 километров в час или за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.

Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто уже был осужден по данной уголовной статье, но был вновь привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В качестве наказания нарушителей ждут штрафы до 300 тыс. рублей (при повторной судимости до 600 тыс.) или лишение свободы на срок до двух лет.

По словам авторов законопроекта, более 40% водителей не останавливают административные штрафы, и они вновь нарушают ПДД. Повторно выезжают на полосу встречного движения почти 10% водителей, отмечают они.

В октябре стало известно, что правительство разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Привлекать планируют за сам факт нахождения пьяным за рулем. Какой при этом должен быть уровень алкоголя в крови, пока неизвестно.