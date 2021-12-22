На пресс-конференцию Путина позвали «Медузу»* и «Дождь»*. «Новой газеты» в списке приглашенных нет

Журналисты «Медузы»*, «Дождя»* и «Радио Свободы»*, признанных иноагентами, смогут задать вопрос Владимиру Путину 23 декабря. СМИ появились в списке аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента.

Всего до мероприятия допустили 507 журналистов, в том числе из Ura.ru, «Матч ТВ», «Интерфакса» и «Пенсионер — ваш друг и советчик». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал пригласить на пресс-конференцию представителей нескольких СМИ-иноагентов.

Среди приглашенных не оказалось «Новой газеты». По словам Пескова, журналиста издания не аккредитовали из‑за ограниченного количества мест. То же самое касается Readovka.

«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И да, оказались те, кого мы не смогли взять», — заявил он.

Cвободной аккредитации на пресс-конференцию не будет — Кремль сам будет «выходить на журналистов», которые зададут вопросы Путину.

Эта пресс-конференция станет для Путина 17-й по счету. Последняя прошла 17 декабря прошлого года.

*«Медуза», «Дождь» и «Радио Свобода» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.