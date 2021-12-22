Предновогодняя атмосфера в новом сингле Парнишки «Холод»

При создании песни артист ориентировался на «Снег идет» Глюкозы и музыку Микаэла Таривердиева из «Иронии судьбы», которые крутили по телевизору перед Новым годом, когда он был маленьким. Парнишка хотел записать что‑то близкое по духу — лиричную песню, в мелодике которой угадывался бы советский предпраздничный флер.

Парнишка выпустил зимний сингл «Холод». Послушать его можно на всех популярных музыкальных стримингах.

Дебютный альбом Парнишки вышел в прошлом году, «Афиша Daily» не раз называла его любимым поп-фрешменом, а сингл «Цветочки» охарактеризовала как потенциального покорителя чартов.

В этом году Парнишка успел выступить на Moscow Music Week, Ural Music Night и петербургском «Фреш фесте». Узнать, что слушает молодой артист, можно здесь.