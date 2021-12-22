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СМИ пишут о задержании ректора Казанского федерального университета

Семён Гудошников
Сегодня в 11:33

Задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Об этом пишут «Реальное время» и «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По данным «Реального времени», задержание произошло 21 декабря, ректора весь день допрашивали, а вечером увезли в Москву. О том, что Гафуров находится на допросе в Москве, сообщает и телеграм-канал «Татарский феномен».

Источники «Бизнес Online» считают, что ректор мог стать подозреваемым в деле о заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах. Согласно другой версии, задержание связано с делом о коррупции с федеральными деньгами.

В пресс-службе КФУ сообщили, что «ректор заболел сегодня и на работу не выйдет». Там отметили, что вуз работает в прежнем режиме, «официальная информация не поступала».

Гафуров возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. До этого он в течение 12 лет был мэром Елабуги. По совместительству Гафуров входит в Госсовет Республики Татарстан.

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