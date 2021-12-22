Структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения в Казани

В Казани пропали десять легких самолетов аграрного назначения Т-500, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») у компании МВЕН. Они стоят около 165 млн рублей, сообщил РБК директор предприятия Алексей Будыкин.

Пропажу первой десятки аграрных самолетов российского производства обнаружили 13 декабря во время судебной экспертизы. По словам Будыкина, они находились под арестом из‑за производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями.

Девять самолетов и один выставочный образец должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова, арендованной МВЕН, но там их не оказалось. «Технология» подала заявление о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении арестованного имущества. На данный момент проводится доследственная проверка, уточнили изданию в ФСПП Татарстана.

В пресс-службе «Ростеха» заявили о готовности помогать следствию и защищать права своего предприятия. В МВЕН от комментариев отказались.