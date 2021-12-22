В московской подземке и на остановках развесили новогодние комиксы о жителях столицы

В переходах столичного метро и на остановках наземного транспорта появился новогодний комикс «Истории людей глазами транспорта». Его созданием занимались Музей транспорта Москвы и агентство «Параллель», рассказали «Афише Daily».
Каждый комикс — история о попавших в новогоднюю круговерть героях, которым транспорт приходит на помощь. Все плакаты связаны между собой персонажами или предметами, встречающимися в повествовании.
«Согласно теории шести рукопожатий, мы все связаны линиями метро. Транспорт — немой свидетель наших личных историй, именно поэтому он стал главным повествователем наших иллюстрированных рассказов», — объяснила задумку «Историй» директор музея Оксана Бондаренко.
Место действия предновогодних историй — транспортная инфраструктура города. Всего развесили 24 плаката, в том числе на станциях «Алтуфьево», «Китай-город», «Марксистская», «Нахимовский проспект», «Орехово», «Пролетарская», «Римская», «Саларьево», «Серпуховская», «Сухаревская», «Тургеневская» и «Щукинская».
В рамках проекта выйдет журнал-комикс и стикеры, приобрести которые можно будет в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Также сборник историй опубликуют на сайте Музея транспорта.