В московской подземке и на остановках развесили новогодние комиксы о жителях столицы

В переходах столичного метро и на остановках наземного транспорта появился новогодний комикс «Истории людей глазами транспорта». Его созданием занимались Музей транспорта Москвы и агентство «Параллель», рассказали «Афише Daily».

Каждый комикс — история о попавших в новогоднюю круговерть героях, которым транспорт приходит на помощь. Все плакаты связаны между собой персонажами или предметами, встречающимися в повествовании.

«Согласно теории шести рукопожатий, мы все связаны линиями метро. Транспорт — немой свидетель наших личных историй, именно поэтому он стал главным повествователем наших иллюстрированных рассказов», — объяснила задумку «Историй» директор музея Оксана Бондаренко.