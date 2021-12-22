Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи

Брана не только выступил режиссером, но и исполнил главную роль — легендарного детектива Эркюля Руаро. Вместе с ним в картине снялись Галь Гадот , Арми Хаммер , Летиша Райт, Аннет Бенинг и Эмма Макки.

На ютьюб-канале студии 20th Century Studios появился трейлер фильма Кеннета Браны «Смерть на Ниле», снятого по одноименному роману Агаты Кристи.

Сюжет рассказывает об убийстве, которое происходит на теплоходе «Карнак», отправившемся в круиз по Нилу. На борту оказывается Пуаро, который решает выяснить, кто виновен в преступлении.

«Смерть на Ниле» — продолжение фильма «Убийство в „Восточном экспрессе“» 2017 года, снятого также Кеннетом Браной.

Картину хотели выпустить еще в октябре 2020 года, но из‑за пандемии премьеру несколько раз откладывали. Кроме того, по данным THR, студия Disney рассматривала возможность пересъемки сцен с участием Арми Хаммера, которого девушки обвинили в насилии, — замены его другим актером или изменения картины при помощи цифровых технологий.

В российском прокате лента появится 10 февраля 2022 года.