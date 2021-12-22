Колин Ферт и Оливия Колман снимутся в новом фильме Сэма Мендеса «Империя света»

Колин Ферт («Реальная любовь», «Король говорит!») и Оливия Колман («Корона», «Фаворитка») снимутся в новом фильме режиссера Сэма Мендеса, снявшего «Дорогу перемен», «Красоту по-американски» и «1917». Об этом сообщил Deadline.

Помимо них, в картине под названием «Империя света» появятся Тоби Джонс, Кристал Кларк (оба — «Электрическая жизнь Льюиса Уэйна»), Таня Муди («Родина») и Майкл Уорд. Какие роли им предстоит сыграть, пока не разглашается. Также держится в секрете сюжет картины.

Известно, что лента расскажет историю любви, произошедшую на южном побережье Англии в 1980-х годах. Действие развернется вокруг красивого старого кинотеатра. Сценарий будущего фильма написал сам Мендес.

Он же выступит сопродюсером картины наряду с Пиппой Харрис. В производстве поучаствуют Searchlight Pictures и Neal Street Productions. Оператором «Империи света» выступит Роджер Дикинс («1917», «Старикам тут не место», «Побег из Шоушенка»).

Фильм выйдет в прокат предположительно осенью 2022 года. Где и когда пройдут съемки, пока неизвестно. Также неясно, ждет ли картину только кинотеатральный прокат или же она выйдет на каком‑либо стриминговом сервисе.