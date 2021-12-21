В сети вышел документальный фильм «Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский»

В ней рассказывается об энтузиасте Алексее Иванове , который задумал сделать онлайн-переводчик с якутского языка. «Задача, которую инженеры решали много раз с другими языками, оказалась сложнее и интереснее», — рассказали в «Яндексе».

В сети появился документальный фильм «Саха Тыла. Как научить машину понимать якутский». Его снял «Яндекс» вместе с режиссером Максимом Томашем и сценаристкой Ксенией Мчедлидзе. Об этом « Афише Daily » рассказали создатели картины.

Иванов собрал корпус якутских текстов и подготовил более 100 тыс. строк на разные темы для обучения нейросети. Однако данных все же оказалось недостаточно, но разработчики придумали обучение на языках, родственных якутскому, и решили проблему.

Фильм объясняет, как устроен машинный перевод и что нужно, чтобы нейросеть освоила его с учетом всех сложностей и особенностей. В картине также показали, какими еще способами можно сохранять национальные языки.

Героями ленты стали люди, которые учат якутский язык во взрослом возрасте, используют в работе, снимают фильмы на нем, а также пишут музыку. Среди них — рэпер Ian Hopeless, режиссер Люба Борисова и художница Дуня Захарова.

Съемки фильма проходили в Якутии и Москве, ими занималась студия Stereotactic. Оператором выступила Лидия Никонова, продюсерами — Алексей Шевченко, Виктория Еке и Анна Косинская. За звуковое оформление отвечали композитор Павел Лерер и звукорежиссер Антон Кондратов.