NFT первого отправленного SMS-сообщения продали на аукционе за 107 тыс. евро

Цифровую копию первого отправленного SMS-сообщения в истории продали на аукционе Aguttes за 107 тыс. евро. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британским программистом Нилом Папвортом своему коллеге Ричарду Джарвису через сеть Vodafone. SMS содержало текст из 15 символов «Merry Christmas» («Веселого Рождества»).
Кто стал покупателем невзаимозаменяемого токена, не сообщается. Продавцом выступала компания Vodafone. Она намерена передать вырученные за лот деньги на благотворительность: их получит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ранее гендиректор Twitter Джек Дорси продал NFT своего первого твита за 2,9 млн долларов. Также на NFT-рынке за последний год выставляли фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.