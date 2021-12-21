NFT первого отправленного SMS-сообщения продали на аукционе за 107 тыс. евро

Цифровую копию первого отправленного SMS-сообщения в истории продали на аукционе Aguttes за 107 тыс. евро. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британским программистом Нилом Папвортом своему коллеге Ричарду Джарвису через сеть Vodafone. SMS содержало текст из 15 символов «Merry Christmas» («Веселого Рождества»).