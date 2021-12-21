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Основатель и гендиректор OnlyFans уходит в отставку

Семён Гудошников
Вчера в 22:21

Тим Стокли, основатель платформы с подпиской на эротический контент OnlyFans, покинет должность гендиректора компании. Его место займет менеджер по маркетингу Амрапали Ган, сообщает Bloomberg.

Ган сказала, что Стокли сам решил отойти в сторону и выбрал ее преемницей. Она заявила, что приоритет компании — «оставаться самой безопасной платформой среди соцсетей». При этом новый гендиректор отказалась комментировать, будет ли компания и дальше привержена эротическому контенту.

По словам Ган, она намерена увеличить инвестиции в бесплатное приложение OFTV, где материалы сексуального характера отсутствуют. Также сервис собирается предоставить авторам новые инструменты. Какие именно, не уточняется.

Ган присоединилась к OnlyFans в 2020 году в качестве главы отдела коммуникаций и маркетинга. До этого она работала Red Bull, Quest Nutrition и в магазине марихуаны в Лос-Анджелесе.

Британец Тим Стокли запустил OnlyFans в 2016 году после нескольких предыдущих проектов, связанных с онлайн-порнографией. На OnlyFans блогеры предлагают за плату эксклюзивный контент. Хотя этим могут воспользоваться, к примеру, музыканты и фотографы, основными авторами на платформе стали вебкам-модели, секс-работники и пользователи, выкладывающие эротические фото и видео.

В августе OnlyFans объявил, что с октября начнет блокировать посты «откровенно сексуального характера». В качестве причин назвали давления со стороны платежных сервисов и банковских партнеров. Через неделю представители платформы сказали, что изменения вводить не будут, поскольку с банками удалось договориться.

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