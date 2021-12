Обращение Хованского в ЕСПЧ, новый трейлер «Эйфории» и другие новости дня

Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия полиции. Теперь правоохранители смогут вскрывать автомобили, оцеплять строения, проникать в квартиры и досматривать граждан.

Мосгорсуд оставил под арестом ректора «Шанинки» Сергея Зуева до марта. Владимир Путин заявлял, что не видит необходимости держать его в СИЗО.

Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека. Он пожаловался на незаконность его содержания под стражей, длительность ареста и срок рассмотрения жалоб.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Высшую меру хотят назначать и тем, кто совершил насилие над двумя и более детьми.

В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса. Количество зараженных «Омикрон»-вариантом в стране увеличилось до 41. В США этот штамм стал преобладающим.

Глава ВОЗ заявил, что для окончания пандемии необходимо привить 70% населения каждой страны. Он надеется, что это произойдет в следующем году.

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Он госпитализирован с травмами головы.

Исполнительницы главных ролей в «Сексе в большом городе» поддержали женщин, заявивших о сексуальном насилии со стороны Криса Нота. Сам актер, известный по роли Мистера Бига, потерял из‑за обвинений роль в сериале CBS «Уравнитель».

В конце 2022-го — начале 2023 года в Москве планируют открыть еще один международный автовокзал — «Красногвардейский». Таким образом, число подобных вокзалов в столице увеличится до пяти.

Земфира анонсировала первые концерты после выхода альбома «Бордерлайн». В августе она говорила, что больше не хочет выступать, поскольку пандемия разрушила профессию музыканта.

Юра Борисов снимется в еще одном сериале для Netflix. Шоу под названием «Ничего особенного» расскажет об артисте, который становится волонтером, помогающим людям с особенностями развития.

Песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» вновь заняла лидирующую позицию в Billboard Hot 100. Это единственный трек в мире, который трижды поднимался на первое место чарта, полностью выбывая из него.

Вышел новый (почти трехминутный!) трейлер второго сезона «Эйфории». В нем Ру вспоминает встречу с Джулс и попадает в неприятности.

21 января в Центре Вознесенского откроется выставка к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. Она займет три зала, а центральным экспонатом станет картина «Аллегорический портрет Данте» кисти флорентийского живописца Аньоло Бронзино.