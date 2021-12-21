Суд объяснил штраф «Муз-ТВ» образами, «не соответствующими традиционной половой ориентации»

Басманный суд Москвы опубликовал решение о штрафе телеканалу «Муз-ТВ» по делу о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Внимание на документ обратила «Медиазона»*.

В постановлении говорится, что наряды некоторых гостей премии «Муз-ТВ» «культурально не соответствовали образу мужчины традиционной половой ориентации» в России и имели «традиционные женские особенности». Среди них эксперты назвали длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения.

Суд обратил внимание на реплику Филиппа Киркорова, которая в постановлении записана так: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви, и это правильно». По мнению привлеченного эксперта, она указывает на «возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

Вот еще одна цитата из постановления суда: «Киркоров Ф. в ходе диалога с ведущим сообщает, что он одет в свадебное. Дава говорит, что сегодня он будет дарить любовь всем. Ведущая Ксения Собчак вербально подчеркивает демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения между двумя мужчинами, говоря: „После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно“. Нагиев Д. соглашается и отмечает, что, возможно, это какая‑то травма».

4 июня телеканал провел премию «Муз-ТВ», которая транслировалась с маркировкой 6+. На нее Даня Милохин пришел в костюме интерсекс-человека, а блогер Игорь Синяк надел женское платье. Филипп Киркоров и Дава предстали на красной ковровой дорожке в образе молодоженов, окруженных десятью мужчинами с обнаженными торсами.

23 июля семейный омбудсмен Ольга Баранец обратилась в Роскомнадзор с требованием отозвать лицензию у «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма». 17 ноября Басманный суд оштрафовал телеканал на миллион рублей — это максимальный размер денежных санкций по данной статье.

*«Медиазона» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.