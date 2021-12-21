Против адвоката Ивана Павлова* возбудили уголовное дело о госизмене

Против адвоката Ивана Павлова* возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом говорится в представлении Минюста о лишении юриста адвокатского статуса, сообщил телеграм-канал «Канал собаки Павлова».

В нем Павлов* признается, что «предупреждал коллег из Адвокатской палаты, что компромисс не устроит» его «процессуальных оппонентов». Новое, четвертое представление Минюста, по его словам, «более жесткое и ультимативное», нежели предыдущие.

«В свое время Конституционный суд заявил, что статус иноагента не является дискриминационным, а Путин — что он не ведет к запретительным шагам со стороны государства и не является запретом на профессию. Между тем Минюст противоречит», — отметил адвокат.

По его мнению, статус иноагента нанес значительный ущерб его профессиональной и даже гражданской репутации. «Минюст самовольно внес меня в этот реестр, а теперь требует лишить меня статуса, потому что я есть в реестре», — пояснил Павлов*.

«Кроме того, в представлении Минюст утверждает, что 27.04.21 СК РФ возбудил против меня дело по статье 275 УК РФ („Государственная измена“). Надеюсь, что опечатка тут в статье, а не в дате», — добавил он.

Иван Павлов* — основатель правозащитного объединения «Команда 29»**, защищавшего преимущественно людей, подозреваемых в шпионаже и госизмене, в том числе журналиста Ивана Сафронова. Работа с последним привела к возбуждению против Павлова* уголовного дела о разглашении данных следствия.

После этого адвокат уехал из России, в МВД объявило его в розыск. В начале ноября Минюст включил Павлова* и еще четверых бывших юристов «Команды 29»** в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

По информации «Дождя»***, в документе ведомства указывается, что Павлов* 16 раз в течение года не явился в управление ФСБ на следственные действия по делу, а также является первым почетным президентом чешской НПО «Общество свободы информации», признанной нежелательной в России.

Уголовное преследование, согласно документу Минюста, может быть связано с использованием интернет-платформ для «размещения информации, направленной на дискредитацию руководства страны и проводимой им политики, формирование негативного общественного мнения об органах государственной и судебной власти».



*Иван Юрьевич Павлов внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**«Команда 29» признана нежелательной НПО решением Генпрокуратуры.

*** Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.