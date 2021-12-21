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Netflix опубликовал трейлер документального проекта «Место преступления: убийца на Таймс-сквер»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:27

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального проекта «Место преступления: убийца на Таймс-сквер». Он посвящен поиску серийного убийцы из Нью-Йорка, совершавшего преступления в конце 1970-х годов.

Премьера сериала состоится 29 декабря. В шоу будет три 45-минутных эпизода. В них режиссер и продюсер Джо Берлингер («Потерянный рай», «Красивый, плохой, злой») расскажет о жестоких убийствах секс-работников в крупнейшем городе США.

«Сериал из трех частей погружает зрителей глубоко в расследование, подробно описывая социальные и системные силы, действовавшие в зоне практически вне закона в центре Манхэттена, которые позволили многочисленным ужасным преступлениям быть незамеченными слишком долго», — рассказали в Netflix.

Берлингер отметил, что никогда ранее ему не приходилось сталкиваться в работе со «столь непристойными, злыми и жестокими» преступлениями. Кинематографист проследил за историей Ричарда Коттингема, заявлявшего, что на его счету — более ста жертв.

Коттингем был признан виновным лишь в десятой части этих преступлений. Он отбывает пожизненное заключение за 11 убийств. В апреле 2021 года его вину доказали по еще двум эпизодам.

«Место преступления: убийца на Таймс-сквер» станет продолжением антологии «Место преступления». Ее первая часть — «Место преступления: исчезновение в отеле „Сесил“» — вышла на Netflix ранее в 2021 году.

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