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Юрий Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконный арест

Семён Гудошников
Сегодня в 18:28

Юрий Хованский обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Блогер пожаловался ЕСПЧ на незаконность его помещения под стражу, на длительность ареста, неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня (после обыска и до оформления соответствующего протокола), а также на то, что его жалобы на законность нахождения в СИЗО не рассматривались безотлагательно, как того требует пункт 4 статьи 5 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Хованский утверждает, что его жалобы на правомерность решений суда от 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября 2021 года рассматривались от 23 до 39 дней, что не является безотлагательным. Как отмечает Чиков, ЕСПЧ неоднократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи в срок более 16 дней избыточным.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «„Норд-Ост“ — это было ******* [офигенно], сколько русских детей убили». Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Хованский утверждает, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он говорит, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Сам Нифедов, по данным Baza, по меньшей мере четыре раза менял показания. Причем на втором допросе он заявил, что Хованский исполнил песню в 2013-м, однако в последний раз он окончательно отказался от этой версии, сказав, что композиция прозвучала на конференции в скайпе в августе 2018 года.

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