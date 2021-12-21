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В США впервые одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ. Это альтернатива ежедневному приему таблеток

Денис Ламехов
Сегодня в 17:58

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США разрешило применять препарат Apretude — его инъекции могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Инъекции будет необходимо делать шесть раз в год. Они предназначены в том числе группам людей, для которых альтернативный метод в виде ежедневного приема таблеток невозможен или связан с трудностями — в том числе с бедностью, наркозависимостью, депрессией и необходимостью скрывать факт лечения. Так власти США стремятся прекратить эпидемию ВИЧ в стране — сейчас, согласно официальным данным, в Соединенных Штатах проживает около 1,2 миллиона человек с этим заболеванием. Примерно 13% из них не подозревают, что заражены.

Инъекции предназначены в том числе группам людей, для которых альтернативный метод в виде ежедневного приема таблеток невозможен или связан с трудностями — в том числе с бедностью, наркозависимостью, депрессией и необходимостью скрывать факт лечения.

Эффективность Apretude оценивалась в испытаниях, где этот препарат сравнивали с таблетками для ежедневного применения. В тестах с Apretude принимали участие 4500 цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин, а с пероральным препаратом — 3200 цисгендерных мужчин и трансгендерных женщин.

Согласно результатам, участники испытаний, принимавшие Apretude, имели на 69% меньший риск заразиться ВИЧ по сравнению с принимавшими таблетки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2019 году в стране было зарегистрировано 36,8 тыс. случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Власти планируют снизить эту цифру до 9500 за четыре года — с 2015-го показатель уже уменьшился на 9%.

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