Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщил в телеграме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

К пожизненному сроку предлагается привлекать людей, повторно судимых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, и лиц, которые совершили преступление в отношении двух и более детей. Кроме того, законопроект предполагает высшую меру наказания для случаев, когда сексуальное насилие над несовершеннолетним сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — написал Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2021 года, а в октябре — одобрен правительством.

Сейчас высшая мера наказания предусмотрена лишь для людей, ранее судимых за аналогичные преступления и в случае, если насилие совершено в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы поправок предлагают поднять до восемнадцати.

Единороссы подготовили инициативу после трагедии в Киселевске, где погибли две десятилетние девочки. Подозреваемый в их убийстве — 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников — сознался, что изнасиловал и задушил их. Ранее Пестерников был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу в 2019 году.