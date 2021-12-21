Билли Айлиш и Финнеас выпустили клип на акустическую версию «Billie Bossa Nova». Это промо для Gucci

Американская певица Билли Айлиш и музыкант Финнеас О’Коннелл, ее старший брат и творческий партнер, выпустили клип на акустическую версию «Billie Bossa Nova». Об этом сообщает NME.

Режиссером видео выступил Филип Андельман, снявший десятки клипов для заметных артистов — от Jay-Z и Рианны до Silversun Pickups и Руфуса Уэйнрайта. Клип задуман как часть промокампании Gucci. В ролике исполнительница позирует в платье из красного бархата в стилистике бренда.