Билли Айлиш и Финнеас выпустили клип на акустическую версию «Billie Bossa Nova». Это промо для Gucci

Американская певица Билли Айлиш и музыкант Финнеас О’Коннелл, ее старший брат и творческий партнер, выпустили клип на акустическую версию «Billie Bossa Nova». Об этом сообщает NME.
Режиссером видео выступил Филип Андельман, снявший десятки клипов для заметных артистов — от Jay-Z и Рианны до Silversun Pickups и Руфуса Уэйнрайта. Клип задуман как часть промокампании Gucci. В ролике исполнительница позирует в платье из красного бархата в стилистике бренда.
Трек «Billie Bossa Nova» вошел в выпущенный июле 2021 года альбом «Happier Than Ever».
10 декабря Финнеас О’Коннелл заявил, что артистка уже начала работать над своим третьим альбомом. Он рассказал, что пластинка может быть готова уже к февралю, — однако допустил, что она будет выпущена позже.