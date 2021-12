eFootball 2022 и Balan Wonderworld: худшие игры 2021 года по версии Metacritic

Сайт-агрегатор Metacritic составил рейтинг худших видеоигр за период с 1 января 2021 года по сегодняшний день. В основу формирования списка легли оценки от пользователей.

Игрой с самым низким рейтингом (25 баллов из 100) стал симулятор футбола eFootball 2022. Критики и геймеры отметили бессвязный и вялый геймплей, нехватку контента, а также странную графику.

Второе место занял платформер Balan Wonderworld от создателей Sonic the Hedgehog с рейтингом 36 баллов из 100. Игра оказалась настолько коммерчески неудачной, что после провального выхода ее автор Юдзи Нака ушел из компании Square Enix.

На третьем месте расположилась игра Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (42 из 100) по вселенной Мира Тьмы. По мнению большинства, повествование в ней было слишком однообразным, а сам игровой процесс сильно устарел.

В рейтинг Metacritic также вошли:

4. Taxi Chaos (42 из 100)

5. Of Bird and Cage (44 из 100)

6. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (47 из 100).

7. I Saw Black Clouds (48 из 100)

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace (48 из 100)

9. Demon Skin (48 из 100)

10. Necromunda: Hired Gun (49 из 100)